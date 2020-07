Carrefour : Va ouvrir en septembre un hypermarché à Andorre

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce lundi qu'il ouvrira son premier hypermarché, de 6000 m², dans la Principauté d'Andorre au mois de septembre prochain en lieu et place du magasin historique Andorra 2000.



Cette ouverture se fera dans le cadre de la signature d'un contrat de franchise avec Carrefour Partenariat International, avec un accord global avec le Groupe Pyrénées.



'Ce magasin proposera également une offre de restauration sur place 'Bon Appétit'. Au cours des deux prochaines années, le Groupe Pyrénées, en partenariat avec le Groupe Carrefour, poursuivra son développement et envisage l'ouverture de plusieurs magasins en Andorre', précise le groupe.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CARREFOUR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok