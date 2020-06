Carrefour : Nouvelle campagne dédiée à la défense du budget

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour, le numéro un français de la distribution, a annoncé lundi avoir lancé une nouvelle campagne plurimédia consacrée au thème de la défense du budget des français.



Cette campagne de 'mass média', conçue par l'agence Publicis, passe notamment par un film TV diffusé depuis hier et réalisé sans tournage, à base 'd'images recyclées' pour cause de confinement.



Le spot est accompagné d'une campagne dans la presse quotidienne régionale devant durer quatre semaines, ainsi que d'une 'théâtralisation' en magasin, précise Carrefour.



Dans un communiqué, le distributeur dit vouloir valoriser les produits des grandes marques partenaires fabriqués en France, comme les yaourts nature 'Carrefour Classic' au lait français commercialisés à 0,50 euro les quatre.



Le groupe assure ainsi avoir 'bloqué' 5500 prix.



