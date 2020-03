Carrefour : Invest Securities reste 'neutre', ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Tout en maintenant sa position 'neutre' sur Carrefour, Invest Securities ajuste son objectif de cours de 15,6 à 16 euros, après la confirmation par le distributeur alimentaire des résultats qu'il avait annoncés lors de la publication de son CA.



'Si l'inversion de trajectoire se vérifie, nous sommes loin d'un fort regain de momentum, en particulier en France où l'amélioration des marges est homéopathique compte tenu de la faiblesse de la base de départ (+30 bps à 1,9% d'EBIT)', souligne-t-il.



'La productivité, notamment commerciale des montants réinvestis pose question, de même que les pertes d'un redéploiement à marche forcée vers le online alimentaire qui anticipe beaucoup sur l'avenir', ajoute l'analyste, en retrait du consensus sur ses prévisions 2020.



