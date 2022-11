Carrefour : Inaugure une plateforme logistique à Rungis

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir inauguré ce jour une plateforme logistique à Rungis, avec son partenaire STEF, afin d'accélérer la croissance de l'offre de livraison à domicile de Carrefour en Île-de-France et de développer la livraison le jour même sur la région parisienne.



L'ouverture de la plateforme de Rungis va permettre au Groupe Carrefour de renforcer sa position de leader du marché de la livraison à domicile en France.



Le service “Carrefour livré chez vous” est déjà disponible sur plus de 20 000 communes en France, et couvre 74% de la population française.



'Avec cette nouvelle implantation logistique capable de préparer jusqu'à 3 000 commandes par jour, Carrefour accélère sur la livraison à domicile en Ile-de-France pour répondre à la demande croissante des consommateurs franciliens. La plateforme dessert d'ores et déjà 2,2millions d'habitants répartis sur 91 communes en Ile-de-France', précise l'enseigne.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.