Carrefour : Des actionnaires font inscrire un point sur le climat à l'ordre du jour de l'AG

PARIS (Reuters) - La société de gestion Phitrust a annoncé lundi avoir fait inscrire avec d'autres actionnaires de Carrefour un point à l’ordre du jour de l’assemblée générale du distributeur, qui aura lieu le 26 mai, portant sur la stratégie climatique du groupe.

"Les informations présentées par Carrefour nous ont conduit à nous interroger sur la stratégie climatique du groupe notamment sur ses objectifs du 'Scope 3', les chiffres publiés n’intégrant pas les émissions des magasins franchisés (90% des magasins en France et 76% en Europe)", explique Phitrust dans un communiqué.

L'inscription d'un point à l'ordre du jour fait suite à des discussions avec Carrefour qui n'ont pas permis de répondre aux questions soulevées, indique encore la société de gestion.

"Ce point à l’ordre du jour doit donner lieu à une réponse formelle du conseil d’administration de Carrefour et à un débat au cours de l’assemblée générale", indique-t-elle.

L'objectif est de demander au conseil d’administration d’expliquer aux actionnaires ses choix en matière de stratégie climatique et de clarifier le reporting des émissions de gaz à effet de serre de Carrefour.

Phitrust agit aux côté des sociétés Edmond de Rothschild AM (EDRAM), La Banque Postale AM, Sycomore AM, MN (basée aux Pays-Bas), OFI AM, Groupama AM, Ircantec, Candriam, CAVP, Promepar et Ecofi-gestion, qui représentent ensemble 1,1% du capital de Carrefour.

(Rédigé par Blandine Hénault, édité par Nicolas Delame)

