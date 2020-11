Carrefour : Contrat-type pour des circuits courts

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir mis au point un contrat-type qui permettra à chaque magasin de s'approvisionner en circuits courts en produits de qualité, notamment en fruits et en légumes très frais, au plus près du terrain.



Il s'agit pour le géant de la grande distribution de développer les alliances ultra-locales avec les petits producteurs, pour pouvoir 'proposer aux clients le meilleur produit local, garant du bon goût et de préservation de l'environnement'.



Le producteur pourra vendre ses produits directement dans le magasin Carrefour le plus proche, sans passer par des tiers. Carrefour s'engage à référencer ce producteur local dès réception du contrat, en 48 heures, et à le rémunérer à sept jours.



