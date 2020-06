Carrefour : 69% du dividende 2019 payé en actions

(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé jeudi soir qu'à l'issue de la période d'option ouverte du 10 au 23 juin inclus, ses actionnaires ayant choisi le paiement du dividende 2019 en actions ont représenté environ 69% des actions.



Pour les besoins du paiement du dividende en actions, 10.358.336 actions nouvelles ont été émises à un prix fixé à 12,19 euros, représentant 1,28% du capital et 1,02% des droits de vote du géant de la distribution alimentaire.



Le règlement-livraison des actions et leur admission aux négociations sur Euronext Paris interviendront à compter du 29 juin, tout comme le versement du dividende global en numéraire qui s'élève à environ 57 millions d'euros.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur CARREFOUR en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok