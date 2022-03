Carmat : Confirmant la reprise de ses implantations de cœurs en octobre, Carmat s'envole en Bourse

(BFM Bourse) - En baisse de plus de 50% depuis le début de l'année, avec un nouveau plus bas historique à la clé début mars, le cours de Carmat connaît un énième rebond mardi matin alors que le groupe a confirmé l'objectif de reprise des implantations de son cœur artificiel en octobre, ainsi que la direction l'avait indiqué en février.

Soutenu par une note positive de Portzamparc, le cours de Carmat grimpe de 20% à 11,52 euros vers 09h45, alors que le fabricant de prothèses cardiaques a fait part du redémarrage de la production, lui permettant de confirmer l'objectif donné en février dernier d'une reprise des implantations au mois d'octobre prochain.

À la suite de la caractérisation des défauts de qualité sur deux composants à l’origine d’incidents sur certaines de ses prothèses ayant amené l'entreprise à stopper les implantations fin 2021, Carmat a défini avec ses fournisseurs les remèdes à apporter. Les correctifs, incluant en particulier des contrôles renforcés, sont désormais mis en œuvre dans les processus de production des fournisseurs concernés.

En tenant compte des délais de production tant chez ses fournisseurs que dans son usine de Bois-d’Arcy, Carmat confirme ainsi pouvoir disposer de nouvelles prothèses implantables en octobre 2022 comme cela avait été avancé en février dernier "sous réserve bien entendu de l’accord de l’organisme notifié DEKRA et des autorités compétentes, avec qui nous poursuivons par ailleurs un dialogue constructif", a précisé le directeur général Stéphane Piat.

Visibilité financière réduite

Mi-février, le groupe a par ailleurs indiqué disposer d'une visibilité financière jusqu'à juillet 2022. Ce qui implique une levée de fonds dans les prochains mois.

En attendant, les équipes de Carmat poursuivent la formation de nouveaux centres (en Allemagne et dans d’autres pays européens), évoquant "une demande soutenue" des cardiologues pour son cœur artificiel total Aeson du fait du manque de solutions thérapeutiques disponibles pour les patients en insuffisance cardiaque avancée.

"Compte tenu du manque de solutions thérapeutiques satisfaisantes dans le domaine de l’insuffisance cardiaque avancée, et du nombre de patients sur liste d’attente pour une transplantation cardiaque, nous sommes sollicités par de nombreux médecins et mettons tout en œuvre pour pouvoir reprendre nos implantations au plus vite, tout en gardant pour priorités la santé et la sécurité des patients", a conclu le directeur général.

Saluant la confirmation du calendrier précédemment établi, Portzamparc a renouvelé son conseil d'achat assorti d'un objectif de 27,10 euros. Plus ambitieux encore, Oddo BHF vise 35 euros par action, misant sur une surperformance de la valeur.

Guillaume Bayre - ©2022 BFM Bourse