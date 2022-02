Carmat : Financement assuré jusqu'au mois de juillet

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Carmat a annoncé hier soir avoir terminé l'année 2021 sur une trésorerie de 39,2 millions d'euros, ce qui assure au fabricant de coeurs artificiels une visibilité financière jusqu'à juillet 2022.



En 2021, son chiffres d'affaires s'est élevé à 2,2 millions d'euros, correspondant à la vente de 10 systèmes Aeson dont sept à titre commercial, en Allemagne et en Italie, et trois dans le cadre d'une étude aux Etats-Unis.



La perte d'exploitation s'établit à 60,4 millions d'euros, soit une dégradation de 24 million d'euros par rapport à l'exercice précédent notamment due à la comptabilisation d'une charge non récurrente de 8,1 millions d'euros liée à des problèmes de qualité ayant impacté certaines de ses prothèses.



Dans son communiqué, Carmat dit explorer 'activement' différentes options de manière à sécuriser les financements nécessaires à la poursuite de ses activités au-delà de juillet 2022.



Les analystes d'Invest Securities évoquent ce matin une visibilité financière 'limitée', ce qui n'empêchait pas le titre de gagner près de 2,5% mercredi matin en Bourse de Paris.



L'action accuse encore un repli de quasiment 38% depuis le début de l'année.



