Carmat : La Bourse sanctionne lourdement Carmat, qui prévoit une reprise des implantations en octobre

(BFM Bourse) - Suspendues en décembre après la découverte d'un problème de qualité, les implantations de cœurs artificiels Carmat ne reprendront qu'en octobre prochain, le temps que Carmat implémente les actions correctives dans ses processus de production. Le titre plonge.

Plus forte baisse de l'ensemble de la cote tricolore vers 9h15, le titre Carmat abandonne 20,9% à 13,24 euros, au plus bas depuis le krach de mi-mars 2020. Cette lourde rechute intervient en réaction à l'annonce, lundi soir, d'une reprise des implantations de son cœur artificiel en octobre, après les avoir suspendues début décembre dernier en raison de problèmes de "qualité".

En parallèle des actons correctives engagées, la société continue d’échanger avec l'organisme notifié (DEKRA) et les autorités compétentes (l'ANSM en France et la FDA aux Etats-Unis), dont l’autorisation est nécessaire pour pouvoir reprendre les implantations dans le cadre commercial d’une part, et dans le cadre des études cliniques d’autre part.

Ce mardi matin, le titre de la medtech tricolore paye donc au prix fort ce nouveau (long) contre-temps, après avoir déjà subi début janvier l'annonce, par des chirurgiens de la faculté de médecine de l’Université du Maryland, de la première greffe réussie d’un cœur de porc génétiquement modifié chez un humain, offrant une nouvelle alternative au cœur artificiel développé par Carmat.

À noter qu'au cours de ce matin, l'action Carmat se négocie environ 40% en-deçà du niveau auquel le directeur général du groupe Stéphane Piat a cédé une partie de ses titres.

Quentin Soubranne - ©2022 BFM Bourse