Capelli : Les signaux sont au vert pour le promoteur Capelli, qui surperforme mercredi en Bourse

(BFM Bourse) - Capelli poursuit sa dynamique de croissance en dépit d’un environnement économique et sanitaire complexe. Le promoteur immobilier européen confirme en effet, l’excellente orientation de ses indicateurs de croissance pour l’exercice en cours. Le groupe basé à Champagne-au-Mont d’Or se félicite en outre du succès de sa récente émission d’obligations "vertes".

Quand l’immobilier va, tout va ! Et les perspectives annoncées par Capelli pour l'année en cours ne semblent pas remettre en cause cet adage. Le prometteur immobilier confirme en effet sa trajectoire de croissance à un rythme soutenu en 2021/2022. Il s’attend à réaliser une hausse annuelle de son activité de 20%. Pour remplir ses objectifs, Capelli compte sur des "projets d’envergure au Luxembourg, en France et en Suisse avec un backlog élevé de 701,2 millions d’euros dont 127,9 millions d’euros à l’international". Le groupe prévient toutefois d’une "forte pondération du second semestre" du fait de l’impact du Covid dans l’instruction des dossiers de permis de construire. Il espère toutefois un retour progressif à la normale des délais administratifs.

Succès de la 1ere émission d’obligations vertes de Capelli

Pour accompagner ses ambitions, Capelli a récemment lancé sa toute première émission d’obligations "vertes", visant à lever 50 millions d’euros. Le groupe souligne le caractère innovant de cet outil de financement qui aura pour vocation de prendre le relais de ses capacités de financement actuelles sur des projets spécifiques. Il se félicite de l’ "excellent accueil" réservé à cette première émission d’obligations vertes, indiquant avoir déjà reçu des engagements de souscription sur la moitié du montant recherché.

Le produit de l’opération sera ainsi employé dans des projets de construction neuve ou de rénovation/réhabilitation, en France et au Luxembourg, répondant "aux critères définis par le groupe dans sa démarche de développement durable".

Engagements écologiques forts

Le groupe familial explique développer des "opérations de plus en plus importantes" soucieuses d’ "engagements écologiques forts" à l’instar du projet de la "Cour des Loges que Capelli vient de remporter dans le cadre de l’édition 2021 de Réinventer Paris. Ce programme "emblématique" de réhabilitation immobilière porte sur la reconversion de bureaux en logements et la réhabilitation d’un garage Renault couvrant une surface de 7.310 m² à 500 m de la tour Eiffel. Capelli estime le chiffre potentiel de l’opération à 130 millions d’euros HT. Les projets du promoteur ne s’arrêtent aux frontières hexagonales. Le savoir-faire du groupe s’exporte également au Luxembourg, où le groupe entend développer son activité.

Une année 2020/2021 clé

Pour rappel, le groupe avait annoncé fin mai un chiffre d’affaires annuel non audité pour son exercice 2020/2021 (clos fin mars) en hausse de 39% à 280,5 millions d’euros, contre 201,7 millions d’euros un an plus tôt. L’année écoulée avait même été qualifiée d'année clé par la direction en termes "de développement et de transformation, marquée à la fois par l’institutionnalisation accrue de sa clientèle, l’initiation de grands projets emblématiques et une diversification sélective de son offre".

Le groupe a pu ainsi compter sur le dynamisme de son marché domestique avec un chiffre d’affaires France en hausse soutenue de 66% à 232,8 millions d’euros. La croissance a en effet été tirée par la puissance des ventes en bloc et les grands contrats qui ont été signés avec des institutionnels de "premier plan" tels que CDC Habitat, Groupe Action Logement ou encore La Française Asset Management.

Les dernières annonces de Capelli sont appréciées à la Bourse de Paris avec un titre qui progresse de 3,30% à 31,40 euros mercredi matin face à un CAC 40 en léger repli. Depuis le début de l’année, l’action s’inscrit en progression de 17%.

Sabrina Sadgui

