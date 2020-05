Capelli : Le promoteur Capelli participe au vaste programme de logements neufs de CDC Habitat

(BFM Bourse) - Dans le cadre de l’appel à projets lancé fin mars par CDC Habitat pour la production de 40.000 logements neufs, face à la récession qui s'annonce à la suite de la crise sanitaire, Capelli a conclu un contrat pour la vente d'un bloc de 911 logements pour un montant total 183,5 millions d'euros. Le titre, pénalisé notamment par l’arrêt des chantiers pendant le confinement, rebondit vivement.

Alors qu'à quinze jours près, l'application du confinement est venue perturber la clôture de l'exercice 2019-2020 de Capelli (se terminant au 31 mars, avec une activité traditionnellement forte au cours du dernier mois), le groupe immobilier retrouve de la visibilité avec un contrat majeur auprès de CDC Habitat, filiale immobilière à vocation d’intérêt général de la Caisse des Dépôts.

Continuant à récolter les fruits de ses efforts pour structurer son offre auprès des investisseurs institutionnels (français et étrangers), la société familiale a conclu un accord pour la vente à CDC Habitat de 911 logements pour un montant hors taxes de 183,5 millions d'euros. Le groupe figure ainsi parmi les premiers promoteurs immobiliers à participer au programme de soutien au secteur lancé par CDC Habitat.

Ce programme représente une accélération considérable pour CDC Habitat, qui promettait jusqu'ici de faire construire 40.000 logements sociaux d'ici à 2029. Aux côtés de CDC Habitat, le groupe Action Logement via sa filiale dédiée au logement intermédiaire In'li entend faire construire 10.000 logements avant la fin de l'année, ce qui porte l'effort total à 50.000 logements.

Vers un boom des ventes en bloc

Les 911 logements vendus pas Capelli sont des logements intermédiaires et libres, majoritairement situés en Ile-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et, dans une moindre mesure, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d’Azur. La grande majorité de ces logements (comprenant des biens actuellement en chantier aussi bien qu'entièrement à construire) devrait être actée sur l’exercice 2020-21, précise le promoteur.

"Nous remercions CDC Habitat pour la confiance et le soutien qui nous sont témoignés. Cette opération, et la rapidité avec laquelle nous nous sommes mis d’accord, positionnent notre groupe parmi les acteurs qui comptent dans le paysage immobilier français", s'est félicité le PDG Christophe Capelli. Le groupe s'attend à ce que les ventes en bloc représentent une part importante du chiffre d’affaires sur l’exercice 2020-21,"libérant significativement notre capacité à monter de nouvelles opérations dans un contexte de reprise d’activité sur nos chantiers et d’évolution des besoins de nos clients", selon son dirigeant.

Ce nouveau contrat intervient un peu plus d'un an seulement après la première vente en bloc auprès d’un institutionnel de renom signée par Capelli. Il s'agissait alors de l'acquisition par In'li de 35 lots (150 logements au total), permettant au bailleur de renforcer son offre locative en Ile-de-France, à Aubervilliers et à Gagny.

Capelli s'était donné pour objectif de réaliser en 2019/20, plus de 500 ventes auprès de la cible des institutionnels, "un levier de croissance rentable très significatif" pour le groupe.

Alors que le cours de Bourse de Capelli affichait jusqu'ici près de 40% de repli depuis le début de l'année, l'action enregistre à l'annonce du contrat avec CDC Habitat un rebond de 9,56% à 21,20 euros vers 10h30 mardi.

Guillaume Bayre - ©2020 BFM Bourse

