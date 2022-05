Capelli : Le promoteur Capelli signe l'achat du foncier pour un grand projet au Luxembourg

(BFM Bourse) - Le cours du promoteur originaire de Champagne-au-Mont-d'Or, en pleine expansion sur les marchés suisse et luxembourgeois, rebondit vendredi alors que Capelli a finalisé l'achat d'une parcelle de terrain à Howald, dans le sud de Luxembourg, sur laquelle s'élèvera un programme immobilier susceptible de générer 200 millions d'euros de revenus.

C'est la plus grosse acquisition foncière jamais réalisée par le groupe tricolore Capelli: plus d’un hectare de terrain, à l'emplacement de l'ancien complexe commercial d'Howald (rue des Scillas, en limite de Luxembourg-Ville et d'Hesperange). Un gisement foncier particulièrement intéressant dans un marché luxembourgeois marqué par un important déficit de logements et sur lequel Capelli s'est rapidement forgé une réputation en se positionnant sur des programmes emblématiques à l'image des Capelli Towers, à Belval, les plus hautes tour résidentielles du pays (52 mètres pour la principale).

À Howald c'est un nouveau programme mixte que Capelli s'apprête à lancer, sur une surface de 21.000 mètres carrés. "Il s’agit d’une étape historique pour le groupe, cette acquisition étant par ses dimensions la plus importante de l’entreprise depuis sa création. Nous allons à présent pouvoir entamer la mise en œuvre d’un programme immobilier de grande ampleur baptisé South Village, qui bouleversera profondément le visage de cette zone, jusqu’alors essentiellement économique et commerciale", a rappelé Christophe Capelli, président de l'entreprise française.

Livraison prévue en 2025

À terme, ce projet mixte à prépondérance résidentiel comptera 128 unités d’habitation, plus de 80 unités de colocation, d’espaces de coworking, 1300 m² de bureaux, deux restaurants et un commerce de proximité. Capelli a d’ores et déjà obtenu des permis de construire adéquats et prévoit une livraison au deuxième semestre 2025. Cette opération devrait représenter à terme un chiffre d’affaires d’environ 200 millions d’euros, anticipe le groupe.

Cette "très belle opération" dans un quartier en pleine redynamisation avec notamment le passage du tram "s’inscrit pleinement dans la nouvelle stratégie du groupe qui vise à se positionner sur des opérations de grande envergure" à l’image du programme "Scène des loges" en France dans le XVe arrondissement de Paris, quai de Grenelle.

Le rebond du titre vendredi, en hausse de 3,66% à 19,85 euros, reste toutefois modeste en comparaison de la forte dévalorisation subie par Capelli depuis 2018 en Bourse, amputée de pratiquement deux tiers de sa capitalisation en dépit de tentatives passagères de rebond.

