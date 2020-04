CAC 40 : Une phase d'accalmie suspecte

(BFM Bourse) - Malgré un krach historique sur le brut américain hier, le CAC 40 est parvenu à clôturer en territoire légèrement positif (+0,65% à 4 528 points) une séance de transition dans des volumes faibles. Le contrat de WTI (le brut léger texan, l'une des grandes références mondiales) pour livraison en mai - qui expire aujourd'hui - est passé lundi en territoire négatif pour la première fois de son histoire. Explication: avec des stocks pléthorique, des capacités à saturation et une demande mondiale qui s'est effondré en pleine crise sanitaire, les opérateurs ont vendu frénétiquement pour ne pas avoir à prendre physiquement livraison des barils correspondant à une période où ils auraient même du mal à trouver de quoi stocker. Un certain nombre de bâtiments maritimes de type tanker mouillent au marge des grands ports, chargés de brut, sans destination...

Au chapitre statistique lundi, les chiffres définitifs de l'excédent commercial pour la Zone Euro, bien qu'au-delà des attentes, n'ont pas eu d'impact, dans le sens où ils concernent le mois de février, et les opérateurs vont devoir à court terme composer avec les données avancées pour mars... Plus tôt dans la journée, les opérateurs de marché ont composé avec une contraction encore plus forte qu'anticipé de la dynamique des prix à la production, indicateur avancé des prix à la consommation, en Allemagne (-0.8% pour le mois de mars).

Côté valeurs, l'ouverture du bal des trimestriels ne débute pas si mal pour Fnac Darty, alors que la vigueur des ventes en ligne a permis au groupe de limiter les dégâts au premier trimestre. Gagnant jusqu'à plus de 6% en séance, le titre a fini sur un gain de 1,32%. à 26,14 euros. Au sein du CAC 40, la publication de Vivendi a été encore mieux accueillie, l'action terminant en tête de l'indice avec un gain de 4,02% à 24,46 euros au vu d'une croissance des revenus au premier trimestre de 4,4% en données comparables. Schneider Electric, qui présent ses comptes trimestriels jeudi, a gagné 3,35% à 85,66 euros, et L'Oréal, qui a fait état des siens jeudi dernier, 3,27% à 255,70 euros. A suivre Danone qui publie avant-Bourse ce mardi.

Le bilan du coronavirus Covid19 est désormais, à l'échelle mondiale, de plus de 2 490 000 de cas confirmés, et de plus de 171 000 morts, selon les données compilées par l'Université Johns Hopkins, qui fait autorité en la matière. La propagation incontrôlable du virus à l'échelle de la planète rend encore indéchiffrable les conséquences sur l'activité économique. Les quatre principales puissances économiques de la Zone Euro (Allemagne, France, Italie, Espagne) sont particulièrement touchées. En particulier, 24 114 décès sont à déplorer en Italie, et 21 282 en Espagne.

L'épicentre se positionne désormais sur les Etats-Unis, où près de 800 000 cas sont confirmés. Plus de 42 000 décès ont été recensés sur le sol américain, dont plus de 14 600 pour la seule ville de New York. L'inquiétude est d'autant plus forte que le système de santé, observé à l'aune de la puissance économique des Etats-Unis, est finalement fragile.

De l'autre côté de l'Atlantique, le krach pétrolier historique et l'anxiété persistante en ce début de bal des trimestriels des groupes ont fait reculer les principaux indices, à l'image du Dow Jones (-2,44% à 23 650 points) ou du Nasdaq Composite (-1,03% à 8 560 points), un peu moins impacté grâce à des dossiers au firmament comme Netflix ou Amazon. Le S&P 500, baromètre de référence de l'appétit pour le risque aux yeux des gérants de fonds, a perdu 1,79% à 2 823 points.

Un point sur les autres classes d'actifs à risque: vers 08h00 ce matin sur le marché des changes, la monnaie unique se traite à un niveau proche des 1.0840$. Le baril de WTI, l'un baromètre de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, s'échangeait autour de 21,34$.

À l'agenda statistique ce mardi, à suivre en priorité l'indice ZEW en Allemagne à 11h00, ainsi que les ventes de logements anciens aux Etats-Unis à 16h00.

Nous mettions en garde nos lecteurs dans nos précédentes analystes sur la formation d'un piège à la hausse (bull trap) qui s'est déclenché mercredi 15/04. L'observation des secteurs qui ont participé à la baisse le plus intensément est particulièrement révélateur de la psychologie de marché.

Un bémol toutefois, les volumes n'ont pas été assez puissants pour valider pleinement l'expression de la bougie remarquable de jeudi, au corps allongé, et donc valider pleinement un retour aux pressions vendeuses initiales. En outre, un petit épisode acheteur vendredi est venu contrarier la mécanique du modèle proposé.

Dans ces conditions, une phase d'observation, sur fond de prudence accrue, s'impose, alors que les 4 600 points s'imposent progressivement comme un niveau technique de résistance.

Avis négatif proposé à l'échelle de la séance à venir.

Revenons-en au mécanisme du piège identifié:

Le bull trap (piège à la hausse) est un phénomène classique en finance de marché comportementale: l'acheteur, appâté une première fois, l'est une seconde fois avec le sentiment de faire une affaire encore meilleure avec un point d'entrée jugé bon. Dès lors, la volatilité à la hausse progresse, et l'investisseur est de plus en plus persuadé d'avoir flairé la bonne affaire, sans se poser aucune question sur la justification de la hausse. Si le mouvement haussier ne prend pas corps, le piège se referme.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 4600.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 4600.00 / 5000.00 / 5081.00 Support(s) : 4117.00 / 3684.00 / 3500.00

Graphique en données horaires

Graphique en données quotidiennes

