CAC 40 : On vend les rebonds?

(BFM Bourse) - Le CAC a subi sa plus forte baisse depuis le début de l'année, chutant de 2,5% à 6295 points hier. Les inquiétudes au sujet du variant delta, mais aussi et surtout de la croissance et de l'inflation ont finalement amené à une accélération de la prise de bénéfices des investisseurs.

Nous passons donc baissier à court terme sous les 6350 points, ancien support court terme devenu résistance, suite à sa nette cassure hier, et même si nous devrions ouvrir la séance sur un rebond ce matin.

Toutefois, le potentiel de baisse est relativement limité à court terme, avec une zone forte entre 6150 et 6220 points, pour aujourd'hui, ou d'ici la fin de la semaine.

ELEMENTS GRAPHIQUES CLES

La configuration reste négative sous les 6550 et à plus court terme sous les 6350, ancien support devenue résistance à très court terme.

On visera donc une poursuite de la baisse vers les 6220, objectif probable du mouvement en cours, voire les 6154, pour retracer l'ensemble de la hausse de ces derniers mois, et support significatif à court terme.

Seul un net depassement des 6350 points en clôture pourrait amener un rebond plus durable.

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons identifiés, notre opinion est négatifve sur l'indice CAC 40 à court terme.

La situation appelle en effet à la prudence, et la baisse devrait se poursuivre, meme si le potentiel commence à se réduire, avec une forte zone de support à surveiller en cas de poursuite du repli aujourd'hui, entre 6220 et 6154 points.

PREVISION

Au regard des facteurs graphiques clés que nous avons mentionnées, notre avis est négatif sur l'indice CAC 40 à court terme.

Ce scénario baissier est valable tant que l'indice CAC 40 cote en dessous de la résistance à 6350.00 points.

Le conseil CAC 40 Négatif Résistance(s) : 6350.00 / 6550.00 / 6646.00 Support(s) : 6220.00 / 6154.00

Graphique en données horaires

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime

Graphique en données quotidiennes

Graphique réalisé à partir du logiciel Prorealtime