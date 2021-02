Bouygues : Visa de l'AMF pour Bouygues Construction

(CercleFinance.com) - En application de la décision de conformité de l'AMF en date du 2 février 2021 relative à son offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de Bouygues Construction au prix de 3 950 euros par action, l'Initiateur a indiqué avoir obtenu le même jour le visa de l'AMF sur la note d'information relative à l'Offre.



L'Initiateur annonce que le document reprenant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de l'Initiateur a été déposé auprès de l'AMF le 3 février 2021 et est mis à la disposition du public le 4 février 2021.



