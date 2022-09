Bouygues : Une technologie acquise pour l'éolien offshore

(CercleFinance.com) - Bouygues Travaux Publics indique enrichir son offre de solutions d'infrastructures pour l'éolien offshore, avec l'acquisition exclusive de la technologie d'embase flottante OO-STAR, détenue par Floating Wind Solutions.



'Cette technologie permet de s'adapter à un grand nombre d'environnements marins, de réduire l'empreinte carbone de l'infrastructure des fermes éoliennes et de diminuer les coûts d'exploitation et de maintenance', explique le groupe de BTP.



Bouygues Travaux Publics et Olav Olsen, qui a développé cette technologie à l'origine, entendent désormais allier leurs expertises en ingénierie et en construction, afin d'optimiser le processus de conception et de mise en oeuvre de cette technologie.



