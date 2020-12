Bouygues : Signe un contrat de plus de 100 ME aux Philippines

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues construction annonce le lancement de la construction d'un pont ferroviaire sur la nouvelle ligne north-south commuter railway aux Philippines.



Ce contrat, qui porte sur la préfabrication et l'élévation des segments de pont, s'élève à plus de 100 millions d'euros.



Le North-South Commuter Railway (NSCR), nouvelle ligne de transport de 148 km de long, reliera New Clark City dans la province de Tarlac à la ville de Calamba dans la province de Laguna.



Constitué de 16 kilomètres de viaduc surélevé, le lot attribué fait partie de cet important projet d'infrastructure de transport.



VSL, filiale de Bouygues construction, assurera la construction de la superstructure, à savoir la préfabrication et l'élévation de 4 810 segments sur une aire de préfabrication dédiée de plus de 8 hectares.



