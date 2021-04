Bouygues : Ruth Elkrief recrutée par LCI

(CercleFinance.com) - LCI, chaîne info du Groupe TF1, annonce l'arrivée de la journaliste politique Ruth Elkrief sur son antenne à compter du 1er mai.



La recrue renforcera l'équipe des signatures de la chaîne à quelques mois des élections régionales et de la présidentielle 2022.



Ruth Elkrief, journaliste politique, éditorialiste et conseillère auprès de la direction de LCI, animera également un rendez-vous quotidien sur l'antenne de LCI à la rentrée. C'est un retour aux sources pour celle qui fut un des piliers du lancement de la première chaîne info en 1994





