Bouygues : Plan de sobriété énergétique dans les Télécoms

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom annonce que son plan de sobriété énergétique va être renforcé dès cet hiver, la société visant une réduction de 10% de sa consommation d'électricité.



L'opérateur téléphonique s'est engagé, via la Charte Ecowatt, à mettre en place différentes actions pour modérer sa consommation d'énergie lors des pics de consommation, notamment via extinction des enseignes lumineuses et écrans publicitaires en dehors des horaires d'ouverture, optimisation du chauffage dans les locaux, sensibilisation des collaborateurs aux écogestes...



'En tant qu'opérateur de référence, nous avons la responsabilité de contribuer à la démarche nationale de sobriété énergétique engagée par le gouvernement', indique Benoît Torloting, DG de Bouygues Telecom.



