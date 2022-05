Bouygues : Perte nette essuyée au 1er trimestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues publie au titre des trois premiers mois de 2022 un résultat net part du groupe de -131 millions d'euros, contre +21 millions un an auparavant, mais une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,1 point à -0,9%.



Le chiffre d'affaires du conglomérat a augmenté de 6% à 8,2 milliards d'euros (+3% à périmètre et change constants). Fin mars 2022, le carnet de commandes de ses activités de construction et services s'est accru de 4% à 34,6 milliards.



En 2022, Bouygues attend une nouvelle augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant, des perspectives 'soumises à l'absence de nouvelle détérioration majeure du contexte macro-économique et géopolitique actuel'.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.