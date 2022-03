Bouygues : Oddo maintient son conseil sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note 'neutre' sur le titre Bouygues, avec un objectif de cours inchangé de 36 euros.



Le broker rappelle que si le groupe n'est pas directement exposé à la guerre en Ukraine, quelques points nécessitent une attention particulière, comme l'inflation très forte des coûts, ou comme le recrutement - Colas emploie historiquement des salariés ukrainiens dont certains ont quitté leur fonction depuis le début de la guerre.



Par ailleurs, aucune information complémentaire n'a été divulguée sur Equans, le closing de la transaction étant attendue au cours de l'été 2022.



Dans ce contexte, 'nous laissons à ce stade nos estimations inchangées' sur le titre, conclut l'analyste.





