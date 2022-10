Bouygues : Oddo abaisse son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo confirme sa note 'neutre' sur le titre Bouygues, note assortie d'un objectif de cours révisé à la baisse à 33 euros, contre 35 euros précédemment.



Le bureau d'analyses s'attend à observer au 3e trimestre les mêmes tendances qu'au cours du 1er semestre: les télécoms devraient continuer à tirer la croissance, le CA de l'activité construction est attendu en hausse de 1,5%, l'immobilier est attendu en baisse de 15% et l'activité de Colas devrait rester 'très dynamique'.



'Au global, nous attendons un chiffre d'affaires du 3e trimestre en hausse de 7.5%, une progression du résultat opérationnel courant de 7.9% et une hausse du résultat net de 1.5%', fait savoir l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo estime que Bouygues devrait confirmer ses guidances 2022, même si certains objectifs -comme une marge de 3% à 3,5% chez Vinci Construction, ou de 4% chez Colas - pourraient être plus lents à atteindre qu'initialement anticipé.



'Par ailleurs, l'enjeu principal reste l'intégration d'Equans qui risque d'être longue', conclut le broker.



