Bouygues : Objectifs pour 2026 chez Bouygues Telecom

(CercleFinance.com) - Présentant son plan stratégique, Bouygues Telecom indique viser pour 2026 un chiffre d'affaires services supérieur à sept milliards d'euros, un EBITDA après loyer d'environ 2,5 milliards (marge d'environ 35%) et un cash-flow libre d'environ 600 millions.



Pour atteindre les objectifs de son plan 'Ambition 2026', il va accélérer le déploiement de son infrastructure FTTH et 5G et investir en capacité radio mobile et en équipements fixes pour anticiper l'évolution des usages et la croissance de sa base de clients.



Ainsi, l'opérateur estime ses investissements bruts annuels à environ 1,5 milliard d'euros entre 2021 et 2025 et environ 1,4 milliard en 2026. Ces montants annuels intègrent le coût de remplacement progressif des équipements Huawei.



