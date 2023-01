Bouygues : Nouvelle nomination dans les télécoms

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce la nomination d'Anthony Colombani en tant que directeur de la communication chez Bouygues Telecom. Il a ainsi intégré le Comité de direction générale dès le 1er janvier.



Né il y a 48 ans, Anthony Colombani aura sous sa responsabilité deux directions, à savoir la direction 'Communication et marque' (nouvellement créée et confiée à Tanguy Moillard, qui voit ses responsabilités étendues à la marque et à la communication des canaux), ainsi que la direction 'Communication corporate', sous la responsabilité de Stéphanie Brun.



Anthony Colombani a rejoint Bouygues Telecom en 2011 en tant que chargé de mission avant d'être nommé directeur corporate en septembre 2020 et président de la fondation d'entreprise.





Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.