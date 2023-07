Bouygues : Nouvelle box à destination des professionels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce le lancement de sa nouvelle Box Pro Evolutive, une offre à destination des professionnels. L'offre est 'packagée' avec internet, téléphonie, visio et standard téléphonique et propose 'une palette de services innovants et différanciants'.



Les professionnels (artisans, commerçants, professions libérales...) pourront ainsi bénéficier du fixe très haut débit avec une connexion fibre disponible sous 5 jours et allant jusqu'à 1 Gbps, d'une connexion WiFi 6 et d'équipements pré-configurés garantissant une installation 'plug & play'.



'La digitalisation de l'univers professionnel se généralise, dans les grands groupes comme au sin des petits commerces, progressions libérales et indépendants. C'est pour répondre au mieux à leurs attentes que nous avons conçu la Box Pro Evolutive qui intègre des solutions techniques de dernière génération, jusqu'alors réservés aux entreprises de grande taille', a commenté François Treuil, directeur de Bouygues Telecom Entreprises.



