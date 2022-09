Bouygues : Natixis franchit les 5% de capital

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Par courrier reçu le 30 septembre 2022, Natixis a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 septembre 2022, le seuil de 5% du capital de la société Bouygues et détenir 19 728 973 actions Bouygues représentant autant de droits de vote, soit 5,16% du capital et 3,86% des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuil résulte de la variation du ' delta ' de contrats financiers à dénouement monétaire portant sur des actions Bouygues.



Natixis a précisé détenir 19 728 973 actions Bouygues résultant de la détention de 5 contrats d'échange de flux financiers de gré à gré à dénouement en espèces portant sur autant d'actions Bouygues, exerçables à tout moment entre le 6 janvier 2023 et le 6 janvier 2027.



