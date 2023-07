Bouygues : Marge de ROCA stable au 1er semestre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe de 225 millions d'euros pour les six premiers mois de 2023, contre 147 millions un an auparavant, tandis que son résultat opérationnel courant des activités (ROCA) est passé de 513 à 727 millions, soit une marge stable à 2,8%.



Le chiffre d'affaires du conglomérat a grimpé de 41% à 26,1 milliards d'euros, porté principalement par la contribution d'Equans, mais aussi par la performance commerciale de la plupart des métiers. À périmètre et change constants, il a augmenté de 3%.



Dans un environnement instable, marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises, Bouygues confirme pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du ROCA.



