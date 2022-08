Bouygues : Le concert familial dépasse les 25% du capital

(CercleFinance.com) - Le concert composé de Martin et Olivier Bouygues, leurs familles, ainsi que les sociétés qu'ils contrôlent, a déclaré à l'AMF avoir dépassé, le 11 août, le seuil de 25% du capital de Bouygues et détenir 25,02% du capital et 29,37% des droits de vote du conglomérat.



Ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions sur le marché. Les membres du concert envisagent d'accroître leur participation, sans franchir les 30% du capital ou des droits de vote, mais pas de solliciter de sièges supplémentaires au conseil d'administration.



