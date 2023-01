Bouygues : Lance une offre en partenariat avec Xbox

(CercleFinance.com) - Bouygues Telecom a annoncé hier s'associer à Xbox pour lancer 'Bbox Gaming', une offre qui doit permettre à ses clients d'obtenir 'à prix préférentiel' une console Xbox Series S et un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate donnant accès à des centaines de jeux de qualité.



Selon Bouygues, cette offre permet de bénéficier du 'meilleur des WIFI' grâce aux nouveaux modems WiFi 6E ou WiFI 6 de Bouygues Telecom et d'une console Xbox de nouvelle génération, qui offre aux familles et amateurs de jeux video 'une expérience exceptionnelle de jeu alliant vitesse et performance'.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel