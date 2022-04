Bouygues : La filiale Construction recrute 1000 alternants

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Construction, filiale à 100% du groupe Bouygues, annonce un plan de recrutement de 1000 nouveaux alternants en France en 2022 afin de répondre 'aux forts besoins de recrutement dans tous les métiers du groupe'.



Nommée 'Construis ton avenir avec nous', cette campagne de recrutement national se veut comme 'une réponse concrète et efficace' aux grand enjeux de la profession liés à la transformation environnementale et digitale et au renouvellement générationnel.



Fin 2021, les équipes de Bouygues Construction en France étaient composées à 7% d'alternants. Le groupe a l'ambition d'atteindre 10% à horizon 2025.





