Bouygues : La Commission autorise l'acquisition d'Equans

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition d'Equans par Bouygues.



Étant donné que la concentration regroupe deux des principaux fournisseurs de services d'installation et de maintenance de lignes de contact ferroviaires en Belgique, la Commission craignait que l'opération, telle qu'elle avait été notifiée à l'origine, n'ait réduit la concurrence sur ce marché.



Pour répondre aux préoccupations de la Commission en matière de concurrence, Bouygues a proposé de céder Colas Rail Belgium dans son intégralité.



La Commission a donc conclu que l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen. La décision est subordonnée au plein respect des engagements.



