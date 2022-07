Bouygues : La CMA britannique s'inquiète du dossier Equans

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le régulateur britannique de la concurrence a fait part ce mardi de ses inquiétudes concernant le projet de rachat d'Equans, la branche de services multi-techniques d'Engie, par le groupe Bouygues.



La Competition and Markets Authority (CMA) craint que ce rapprochement, qui devrait être finalisé d'ici à la fin de l'année, ne réduise la concurrence sur le marché de la fourniture de caténaires pour les trains à grande vitesse.



L'autorité britannique de la concurrence fait en effet remarquer que Bouygues comme Equans participent actuellement à l'appel d'offres portant sur la ligne à grande vitesse 'HS2' devant relier Londres et Birmingham.



'La CMA est préoccupée par le fait que cette perte de concurrence n'aboutisse à un montant plus élevé pour ce contrat, ce qui aurait un impact défavorable sur les contribuables britanniques', explique-t-elle dans un communiqué.



Le régulateur dit avoir donné un délai de cinq jours ouvrés aux entreprises concernées pour répondre à ses inquiétudes, à la suite de quoi une enquête en profondeur dite 'de phase 2' pourrait éventuellement être ouverte.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Bouygues reculait de 0,1% mardi dans les premiers échanges suite à ces informations.



