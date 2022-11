Bouygues : L'incertitude sur les coûts brouille les perspectives de Colas

PARIS (Reuters) - Bouygues a renoncé jeudi à son objectif de hausse de 4% l'année prochaine de la marge opérationnelle courante de Colas, sa filiale spécialisée dans les infrastructures de transport, en raison de l'inflation.

Le groupe, qui a historiquement bénéficié d'une meilleure rentabilité pour TF1 et ses activités de télécommunications, a déclaré qu'il n'était pas pertinent de donner un objectif de rentabilité pour Colas en 2023.

Le titre Bouygues perdait 4,5% à 29,08 euros à 09h45 GMT, plus mauvaise performance du CAC 40 (-0,45%), les perspectives incertaines pour Colas intervenant après l'échec de sa tentative de fusion entre TF1 et M6.

"D'une manière générale, l'inflation est forte", a déclaré le directeur financier Pascal Grangé lors d'une conférence téléphonique, en soulignant qu'elle dépassait 20% dans certains pays européens.

L'augmentation des prix du bitume et de l'énergie sont les deux principaux moteurs de la hausse des coûts pour Colas, a-t-il précisé.

L'inflation a néanmoins aussi contribué à une hausse de 4% du chiffre d'affaires du groupe au cours des neuf premiers mois de 2022 par rapport à l'année précédente, pour atteindre 29,7 milliards d'euros.

L'annulation de la prévision de marge pour Colas a éclipsé les bonnes performances commerciales de Bouygues Telecom, qui a gagné 368.000 clients dans la téléphonie mobile et 473.000 dans le haut débit au cours des neuf premiers mois de l'année.

Bouygues mise sur sa récente acquisition du groupe de services techniques Equans auprès d'Engie pour diversifier ses activités et améliorer ses revenus récurrents.

La fusion entre Equans et Energies et Services de Bouygues crée une nouvelle activité à part entière, la plus importante de Bouygues, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 17 milliards d'euros et 97.000 employés dans plus de 20 pays, dont 75.000 viendront d'Equans.

Selon les analystes de HSBC, l'opération devrait augmenter la part des revenus récurrents stables chez Bouygues, par rapport aux fluctuations d'activités d'autres entités du groupe, comme la construction et les médias.

