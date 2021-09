Bouygues : Jefferies relève sa recommandation

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Jefferies relève sa recommandation sur Bouygues de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 34 à 40 euros, nouvelle cible qui implique 16% de rendement total aux actionnaires à 12 mois pour le titre du conglomérat.



'Malgré un rallye au deuxième trimestre, Bouygues se négocie avec l'une des décotes les plus importantes que nous ayons vues depuis des années', pointe le broker, qui juge pourtant les perspectives de croissance 'solides', et la dynamique prévisionnelle 'positive'.



'Equans présente une opportunité de gagner de la taille dans la transition énergétique et les services techniques, offrant des free cash-flows récurrents et une forte croissance', note par ailleurs Jefferies, ajoutant que des synergies de coûts pourraient apparaitre rapidement.



