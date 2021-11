Bouygues : Forte hausse du résultat net à neuf mois

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues publie au titre des neuf premiers mois de 2021 un résultat net part du groupe de 807 millions d'euros, à comparer à 283 millions un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle courante en amélioration de 1,4 point à 4,1%.



Le chiffre d'affaires du conglomérat -maison-mère de TF1 et de Bouygues Telecom outre ses activités originelles de BTP- a atteint 27,5 milliards d'euros, son niveau d'avant crise, en croissance de 10% (+9% à périmètre et change constants) en comparaison annuelle.



Revendiquant une forte génération de cash-flow libre et une structure financière très solide, Bouygues confirme ses perspectives, dont un résultat opérationnel courant qui devrait être très proche du niveau de 2019 en 2021, puis dépasser ce niveau en 2022.



