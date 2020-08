Bouygues : En pertes au 1er semestre avec la Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues publie un résultat net part du groupe de -244 millions d'euros pour les six premiers mois de 2020, en repli de 469 millions en comparaison annuelle, et un résultat opérationnel courant de -132 millions, en recul de 585 millions.



Le conglomérat explique que cet écart est totalement lié à l'impact de la Covid-19, estimé à -650 millions d'euros sur le semestre, et qu'après avoir atteint un point bas en avril, son ROC est redevenu positif à compter du mois de juin.



Son chiffre d'affaires est ressorti à 14,8 milliards d'euros, en baisse de 15% sur un an (-15% à périmètre et change constants), baisse intégralement imputable à la Covid-19. Le CA s'est contracté de 19% en France tandis qu'il a diminué de 10% à l'international.



S'il ne se fixe toujours pas de nouveaux objectifs pour 2020, Bouygues estime qu'il 'redeviendra largement profitable au deuxième semestre 2020, sans retrouver toutefois les niveaux particulièrement élevés du deuxième semestre 2019'.



