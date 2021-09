Bouygues : Dans le vert avec un relèvement de broker

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Bouygues gagne près de 1% sur fond d'un relèvement de recommandation chez Jefferies de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 34 à 40 euros sur le titre du conglomérat.



'Malgré un rallye au deuxième trimestre, Bouygues se négocie avec l'une des décotes les plus importantes que nous ayons vues depuis des années', pointe le broker, qui juge pourtant les perspectives de croissance 'solides', et la dynamique prévisionnelle 'positive'.



