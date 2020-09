Bouygues : D'Alstom à la 5G, scénario favorable selon Oddo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Hier, Bouygues annonçait son intention de se séparer de 4,8% du capital d'Alstom (soit 11 millions d'actions) dans le cadre d'une vente à terme qui s'achèvera le 3 novembre.



Pour Oddo le groupe pourrait ' être sorti d'Alstom d'ici six mois, si les conditions de marché le permettent ', un scénario que le broker estime ' central '.



Par ailleurs, Bouygues est actuellement engagé dans les enchères concernant les blocs de fréquences 5G. Selon Oddo, ' Bouygues aura deux ou trois blocs 5G pour 180 à 300 millions d'euros ', mais penche pour l'hypothèse de deux blocs.



Dans ces conditions, Oddo maintient sa recommandation d'achat de la valeur, avec un objectif de cours de 32 euros.





