Bouygues : Credit Suisse maintient son conseil

(CercleFinance.com) - Credit Suisse maintient son conseil de 'surperformance' sur le titre Bouygues, avec un objectif de cours inchangé, à 38 euros.



L'analyste indique relever de 6% sa prévision de résultat net pour 2022. 'Nous pensons que la société est bien positionnée pour

bénéficier de l'amélioration des dépenses d'infrastructure (par exemple, aux États-Unis) et de la croissance secteur dans le mobile', justifie-t-il.



Dans le domaine de la construction, le broker anticipe une croissance des revenus de Bouygues Construction et Colas d'environ 5% en 2021, compte tenu d'une amélioration du contexte macroéconomique, soit légèrement mieux que les attentes de l'entreprise (4% environ).



Enfin, Credit Suisse table sur une croissance du chiffre d'affaires immobilier de 10% en 2021 et sur une croissance de l'EBITDA de 2% dans les Télécoms.





