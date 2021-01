Bouygues : Credit Suisse ajuste sa cible

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Credit Suisse réitère son opinion 'surperformance' sur Bouygues avec un objectif de cours ajusté de 37 à 38 euros, après une mise à jour de ses estimations suivant la journée investisseurs (CMD) de Bouygues Telecom (+3% sur le profit opérationnel estimé pour 2021).



'La CMD a fait ressortir certaines préoccupations à court terme sur les capex et les marges d'EBITDA, mais la perspective de croissance à long terme était supérieure à nos prévisions', juge le broker, pour qui 'Bouygues Telecom peut délivrer un profil de croissance unique'.



