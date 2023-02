Bouygues : Création d'une joint-venture dans le 'coliving'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues Immobilier a annoncé hier s'être associé à Ares Management (Ares) pour la création d'une plateforme investisseur-opérateur avec l'idée de lancer son premier produit de 'coliving' sous la marque NOMO.



Concrètement, cette plateforme doit permettre de développer, acquérir et exploiter des résidences gérées 'de nouvelle génération' en cohérence avec les nouveaux usages et besoins des 25-40 ans.



Il s'agira de développer différents types de produits et répondre au large secteur du 'build to rent' (étudiants, jeunes actifs, logements collectifs, etc.). La joint-venture proposera des solutions de logements locatifs 'alliant design, modularité et facilité d'accès, tout en favorisant l'habitat partagé', assure Bouygues.



La société compte ouvrir son premier site à Bordeaux d'ici la fin de l'année puis à atteindre les 10 000 lits à l'horizon 2030.



