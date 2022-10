Bouygues : Création d'un consortium avec Dassault Systèmes

(CercleFinance.com) - Dassault Systèmes indique constituer avec Docaposte, Bouygues Telecom et la Banque des Territoires un consortium afin de créer Numspot, une société dédiée au développement d'une offre complète de services européens de cloud souverain et de confiance.



Disponible dès 2023 en France, Numspot vise un développement commercial sur le marché européen avec l'ambition de devenir l'offre de référence de cloud de confiance. Il est destiné prioritairement aux secteurs financier, de la santé et public.



'Elle proposera des services aux meilleurs standards du marché reposant sur l'infrastructure cloud souveraine Outscale de Dassault Systèmes, qui bénéficie de la qualification SecNumCloud, avec des données exclusivement opérées en France', explique-t-il.



