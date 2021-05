Bouygues : Contribution d'Alstom au résultat net trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Sur la base des résultats annuels d'Alstom (dont il détenait 3,12% du capital à fin avril), Bouygues indique que la contribution d'Alstom à son résultat net du premier trimestre 2021 se monte à 120 millions d'euros, à comparer à 35 millions un an auparavant.



Cette contribution comprend 115 millions d'euros au titre du profit de dilution net issu des deux augmentations de capital réalisées le 29 janvier par Alstom et réservées à des affiliés de CDPQ et Bombardier Inc.



Elle tient compte aussi de la plus-value nette issue de la cession de 12 millions d'actions Alstom réalisée par Bouygues le 10 mars, ainsi que de cinq millions d'euros au titre de la quote-part de Bouygues au résultat d'Alstom réalisé sur le second semestre 2020-21.



