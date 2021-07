Bouygues : Choisi pour la future Cité Administrative de Lille

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bouygues annonce que sa filiale Bouygues Bâtiment Nord-Est et ses partenaires ont été désignés par l'Etat pour mener à bien le projet de la nouvelle Cité Administrative de Lille, dans le cadre de son plan de rénovation des Cités Administratives.



D'un montant global de 107 millions d'euros pour le groupement (part Bouygues Construction de 99,8 millions), ce projet a été lancé sous la forme d'un marché global 'avec des attentes fortes en matière de qualité d'usage et de performance énergétique'.



Les 38.400 m2 de la future Cité se répartiront en cinq bâtiments et réuniront sur un même lieu 18 services de l'État aujourd'hui implantés dans plusieurs bâtiments lillois. Les travaux débuteront fin 2021 pour une livraison fin 2023.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.