(CercleFinance.com) - Bouygues a finalisé l'acquisition d'Equans. Le prix final d'acquisition des titres Equans s'établit à 6,1 milliards d'euros.



' Cette opération permet à Bouygues de devenir un leader mondial sur le marché porteur des services multi-techniques dont les activités sont au coeur des transitions environnementale, industrielle et numérique ' indique le groupe.



Constitué d'Equans et du pôle Energies & Services de Bouygues, le nouvel ensemble représentera environ 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires.



Par cette opération, le chiffre d'affaires total du groupe Bouygues est porté de 38 milliards d'euros à près de 51 milliards d'euros et les effectifs atteindront environ 200 000 collaborateurs dans plus de 80 pays.



