Bonduelle : Oddo BHF confirme son conseil sur le titre

(CercleFinance.com) - Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Bonduelle avec un objectif de cours inchangé de 13 euros.



Hier soir, Bonduelle a publié un chiffre d'affaires conforme aux attentes au titre du 4e trimestre, à 590.7 ME (586 MEe), en progression de 5.2% dont 1.2% de forex.



'La croissance organique s'élève à 4% proche de nos attentes de 4.2%e, impliquant une croissance annuelle 2022/23 de 5% en ligne avec la guidance', souligne l'analyste.



Au global sur l'année le CA s'élève à 2 406.2 ME en progression de 9.2% et Bonduelle a confirmé sa guidance de marge opérationnelle courante de près 2.5% en dépit d'un contexte inflationniste et une inflexion de la consommation alimentaire depuis le troisième trimestre.



Dans ce contexte, Oddo BHF estime que cette publication est 'plutôt en ligne' avec ses attentes et celles du consensus. 'Nous n'avons pas de raison de changer les prévisions à ce stade. La rentabilité opérationnelle de Bonduelle sera très probablement tirée par la zone Europe', conclut le bureau d'analyses.





