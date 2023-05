Bonduelle : Départ du directeur général

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bonduelle annonce le départ de la direction générale, d'un commun accord, de Guillaume Debrosse, nommé directeur général en avril 2018, après avoir oeuvré successivement sur les marchés du frais en France puis des conserves et surgelés à l'international.



Pour cette nouvelle étape, le conseil d'administration souhaite confier la direction générale du groupe agroalimentaire à un 'dirigeant riche d'une expérience forte du marché nord-américain et des produits de grande consommation'.



La nomination du successeur de Guillaume Debrosse interviendra dans les prochaines semaines, pour une prise de fonction le 1er juin. Dans l'intervalle, la direction générale sera assurée par Christophe Bonduelle, président du conseil d'administration.



