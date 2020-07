Bollore : Retrait obligatoire sur Blue Solutions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - L'AMF a fait connaître qu'à l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Blue Solutions initiée par Bolloré, cette dernière détient 28.511.261 actions, soit 97,76% du capital et au moins 98,41% des droits de vote de cette société.



BNP Paribas et Natixis, agissant pour le compte de Bolloré, ont informé l'AMF de la décision de Bolloré de procéder à la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire portant sur les actions Blue Solutions non apportées à l'offre, au prix de 17 euros par action.



Par conséquent, le retrait obligatoire interviendra le 15 juillet au prix de 17 euros par action et portera sur 651.805 actions, représentant 2,24% du capital et au plus 1,59% des droits de vote. La suspension de la cotation est maintenue jusqu'à sa mise en oeuvre.



