Bollore : Promesse d'achat de 100 % de Bolloré Logistics

(CercleFinance.com) - Le Groupe a reçu du Groupe CMA CGM, le 8 mai 2023, une promesse d'achat de 100 % de Bolloré Logistics sur la base d'une valeur d'entreprise de 5 milliards d'euros.



Cet engagement fait suite aux négociations exclusives entre le Groupe Bolloré et le Groupe CMA CGM annoncées le 18 avril dernier.



Le Groupe Bolloré a accepté cette promesse en tant qu'offre.



Le Groupe Bolloré confirme d'ores et déjà la mise en place du dispositif de complément de prix à hauteur de 0,25E pour chaque action Bolloré SE cédée dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée de Bolloré SE sur ses propres actions.



